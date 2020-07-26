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رياضة

الزمالك يكذب شوبير بشأن شطب عضوية أحمد عيد عبد الملك

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:19 ص
أحمد شوبير
أحمد شوبير
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حسام الحارتي
نفى الإعلامي أحمد جمال، مقدم برنامج زملكاوي المذاع عبر قناة الزمالك ما نشره أحمد شوبير نجم الأهلي السابق على صفحته الرسمية بأن القلعة البيضاء قامت بشطب عضوية أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق .

وقال أحمد جمال خلال تقديم برنامجه، إن المستشار مرتضى منصور أكد أن الأخبار التي نشرت غير صحيحة وعلى مروجي الشائعات التحقق من معلوماتهم.

وكان الإعلامي أحمد شوبير، أكد عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، شطب عضوية أحمد عيد عبد الملك في نادي الزمالك.

وأشار إلى وجود إعلان على بوابة النادي يتضمن: "منذ قليل.. إعلان على بوابة نادى الزمالك بشطب عضوية أحمد عيد الملك".

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