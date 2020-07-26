لليوم الثالث.. إليسا تتصدر تريند يوتيوب بـ صاحبة رأي

ما تزال الفنانة اللبنانية اليسا تحتفظ بمكانتها في قائمة الأكثر تداولا بموقع يوتيوب بأغنيتها الجديدة " صاحبة رأي"، التي حققت مليون و 200 ألف مشاهدة بعد طرحها الخميس الماضي.





أغنية "صاحبة رأي" كلمات: أسامة مصطفى، والحان : سامر أبو طالب، وتوزيع موسيقي: هادي شرارة، وهندسة صوت وميكس: ايلي بربر.





تقول كلمات الأغنية: "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري .. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه .. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري .. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه".









"أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف .. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف .. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف".



