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تعليم

الإدارة البيو اقتصادية لاستغلال المصايد البحرية.. في ورشة عمل بجامعة العريش

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:53 ص
صدى البلد
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احمد صالح
نظمت كلية الاستزراع والمصايد البحرية جامعة العريش  محافظة شمال سيناء، بالتعاون مع النقابة العامة للضباط البحريين، ورشة عمل بعنوان فعاليات ورشة العمل الثانية "الإدارة البيو اقتصادية لاستغلال المصايد البحرية".

وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش.

شارك في ورشة العمل " ٧٧ " متفاعل عبر المنصة الإلكترونية Zoom ، و٢٥ مشتركا بقاعة المرحوم الدكتور سمير غنيم، وحضرها كوكبة من العلماء والمتخصصين فى صناعة الصيد البحرى.

وكانت الجلسة الأولى برئاسة الدكتور إبراهيم صديق نائب رئيس جامعة المنوفية الأسبق، وقدمت أوراق عمل كل من اللواء مصطفى عامر نائب رئيس شركة وادى النيل للملاحة، والدكتور علاء الدين الحويط أستاذ بيولوجيا وإدارة المصايد وعميد كلية تكنولوجيا المصايد والاستزراع المائى السابق بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وعاطف مجاهد مدير إدارة المصايد بالهيئة العامة للثروة السمكية.

وعقدت الجلسة الثانية برئاسة الدكتور أشرف الدكر عميد كلية الاستزراع والمصايد البحرية بجامعة العريش، وقدم أوراق العمل كل من: اللواء امجد الراعية مدير بحيرة البردويل، الدكتور على يوسف الأستاذ بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، والدكتور محمد سالم أحمد - أستاذ بيولوجيا المصايد جامعة العريش، والدكتور خالد ابو الفضل - كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك جامعة أسوان.

وتمكن المشاركون من عرض بعض القضايا الحيوية التى تمس مجال المصايد البحرية، وأشاد الحضور بالمستوى التقنى الجيد لطلاب المصايد البحرية بجامعة العريش وذلك من خلال مداخلاتهم فى المناقشات.

أوصى الحضور، بضرورة بناء أسطول الصيد البحرى المصرى، وبحث معوقات ممارسة المهنة وفقا للاتفاقيات الدولية ، وضرورة توسيع دائرة الحوار لمناقشة قانون الصيد الجديد والمعروض على مجلس النواب حاليا.

والاهتمام كذلك بالأسس العلمية الضرورية لإدارة المصايد البحرية، وحسن استغلال مواردنا الطبيعية بكفاءة عالية وفقا للمنهج العلمى من تقدير المخزونات السمكية وتحديد maximum sustainable yield .

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