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ديني

بعد انتشار قصته على السوشيال ميديا .. شيخ الأزهر يتكفل بحالة الطفل صابر ويوجه بعودته إلى المدرسة

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:14 ص
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
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محمد شحتة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطفل يدعى "صابر" يعبر فيه عن أمنيته بالعودة للمدرسة بعد الخروج منها للعمل والإنفاق على أسرته.  


وعلى الفور وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، القائمين على بيت الزكاة والصدقات المصري، ببحث حالة الطفل والتكفل بعودته للدراسة على نفقة الأزهر الشريف. 


كما وجه شيخ الأزهر، بعمل إعانة شهرية للطفل وأسرته دعما له وتحقيقا لأمنيته، في إطار دعم بيت الزكاة والصدقات للأسر الأكثر احتياجًا. 


وانقطع الطفل صابر عن الدراسة بالأزهر الشريف، وهو ما جعل شيخ الأزهر يوجه برعاية وتوفير اللازم له.
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