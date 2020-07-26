بث مباشر.. بوتين يقود احتفالات يوم البحرية الروسية في سان بطرسبرج

ووزير الدفاع سيرجي شويجو والقائد العام للبحرية نيكولاي يفمنوف. تحتفل روسيا اليوم الأحد، بيوم البحرية باستعراضات في جميع قواعد البلاد تقريبًا، وأبرزها العرض في العاصمة البحرية سان بطرسبرج ، والذي يحضره الرئيس فلاديمير بوتين





ويشهد الاحتفال استعراضا لما يقرب من 50 من أكثر السفن تقدمًا وسفن حربية وغواصات وأكثر من ذلك.





اقرأ أيضا





وأصدر المكتب السياسي السوفيتي يوم البحرية الذي يقام في ذكرى معركة جانجوت 1714، وهو أول انتصار بحري كبير لـ الإمبراطور بطرس الأكبر، وطوال القرن العشرين، وكان هذا اليوم إيماءة نادرة من قبل القيادة الشيوعية السوفيتية لماضيهم الإمبراطوري الملكي.





والاحتفال بيوم البحرية في الثمانينيات والتسعينيات بسبب الأحداث المضطربة حيث تفكيك الاتحاد السوفيتي ولكن تم تحديده باليوم الأحد الأخير من يوليو من قبل الرئيس فلاديمير بوتين عام 2017.



