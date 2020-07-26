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رياضة

للتصويت على الميزانية .. الزمالك يستقبل أعضاء النادي لتسجيل الحضور في الجمعية العمومية

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:38 ص
صدى البلد
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ملك موسى
بدأ نادى الزمالك، اليوم الأحد، في استقبال الأعضاء، لتسجيل الحضور فى الجمعية العمومية التى ستنعقد على مدار اليوم وغدًا الإثنين.

يأتي هذا من أجل التصويت على ميزانية النادى الأبيض ومناقشة الحساب الختامى وخطة أعمال مجلس ادارة النادى للعام المالى المقبل.

وحرص مسئولو النادي الأبيض علي تنظيم عملية الدخول والخروج ويكون دخول الأعضاء من باب جامعة الدول العربية والخروج من باب حمام السباحة وذلك لتفادى التكدس والتزاحم على الأبواب.

وقام مجلس إدارة نادي الزمالك بطباعة الميزانية العمومية وأسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها على جانبى باب النادي، الذى يطل على شارع جامعة الدول العربية لتسهيل مهمة الأعضاء للمشاركة فى الجمعية العمومية.

ويتضمن جدول أعمال عمومية نادى الزمالك 11 بندًا حيث تأتى البنود كالتالى: "التصديق على محضر الاجتماع السابق، والنظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية، اعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآت، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمالى كما سيتم النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء فى الموعد القانوني، وعرض زيادة رسوم اشتراك العضوية للأعضاء الجدد، وعرض تقرير مندوبى النادى فى حضور الجمعيات العمومية، عرض تقرير تقييم المطاعم وعرض مشاركة النادى فى المسابقات الخاصة المحترفين وإعلان نتيجة التصويت على اعتماد الميزانية والحساب الختامى عن العام المالى 2019-2020".

 ويتم مناقشة جدول الأعمال حال اكتمال النصاب القانونى فى اليوم الثانى عقب نهاية التسجيل. وسيشهد اجتماع الجمعية العمومية مناقشة ميزانية الزمالك، والتى يصل الفائض بها إلى 49 مليون جنيه، مع فرض غرامة قدرها 300 جنيه على أى عضو للجمعية العمومية العادية للنادى لن يسجل حضوره فى الجلسة، مع إلتزام الأعضاء بكافة الإجراءات الإحترازية الموضوعة من جانب إدارة النادى لتجنب انتشار فيروس كورونا
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