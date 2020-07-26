AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد كرارة يشوق جمهوره بحكايات بنات للجزء الخامس

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:24 ص
احمد كرارة و هاجر
احمد كرارة و هاجر احمد
Advertisements
ندى فكري
نشر الفنان أحمد كرارة صورة جديدة له مع هاجر احمد، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق أحمد كرارة على الصورة قائلا: "تتوقعو ايه اللي هيحصل بين أش وايمن في الجزء الخامس؟".

وانضم الفنان أحمد كرارة، إلى أسرة مسلسل "حكايات بنات"، في جزئيه الرابع والخامس، والذى انطلق تصويره مؤخرًا".

اقرأ أيضا:

ويتولى المخرج مصطفى أبو سيف، مهمة إخراج الجزئين الرابع والخامس، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تصويرهما خلال الفترة المقبلة.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنانة هند عبد الحليم، وميرنا نور الدين، وأسماء جلال، وهاجر أحمد، وهو من تأليف نهال سماحة، وماريان مجدي، ومحمد عبد العزيز، وأحمد بدر كرام، بينما يشرف على الكتابة أحمد شوقي.

كانت أجزاء مسلسل "حكايات بنات" السابقة حققت نجاحا كبيرا، مما يلقى المسؤولية على عاتق الأبطال الجدد لتقديم جزئين أكثر نجاحًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد كرارة يقضي الإجازة الصيفية داخل حمام سباحة.. شاهد

أحمد كرارة ينشر صورة جديدة له مع ابنته... شاهد

وحشتيني يا أمي.. أحمد كرارة يعبر عن افتقاده والدته بكلمات مؤثرة

بدء تصوير مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس .. تفاصيل

ترشيحاتنا

رينو renault تقرر زيادة أسعار موديلات 2021.. صور

لجنة مكافحة كورونا: مصر ستصبح مركزاً لصناعة لقاح الفيروس في أفريقيا والعالم

فلكي كويتي: الحرارة في عطلة العيد شديدة تصل إلى 58 درجة

الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا ينتظر هدية أرسنال أمام واتفورد

ردا على تصريحات فاروق جعفر.. نجوم العرب يبرؤون مصر من مجاملات الفيفا والكاف

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة والقنوات الناقلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرحة كلها.. شاهد أحدث ظهور لـ نانسي عجرم وابنتها إيلا

بسعر 169 ألف جنيه.. طرح جلوري glory 330s موديل 2021 في مصر.. صور

في 20 دقيقة.. طريقة عمل بطاطس مشوية بالليمون