أحمد كرارة يشوق جمهوره بحكايات بنات للجزء الخامس

نشر الفنان أحمد كرارة صورة جديدة له مع هاجر احمد، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





وعلق أحمد كرارة على الصورة قائلا: "تتوقعو ايه اللي هيحصل بين أش وايمن في الجزء الخامس؟".





وانضم الفنان أحمد كرارة، إلى أسرة مسلسل "حكايات بنات"، في جزئيه الرابع والخامس، والذى انطلق تصويره مؤخرًا".





اقرأ أيضا:





ويتولى المخرج مصطفى أبو سيف، مهمة إخراج الجزئين الرابع والخامس، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تصويرهما خلال الفترة المقبلة.





ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنانة هند عبد الحليم، وميرنا نور الدين، وأسماء جلال، وهاجر أحمد، وهو من تأليف نهال سماحة، وماريان مجدي، ومحمد عبد العزيز، وأحمد بدر كرام، بينما يشرف على الكتابة أحمد شوقي.





كانت أجزاء مسلسل "حكايات بنات" السابقة حققت نجاحا كبيرا، مما يلقى المسؤولية على عاتق الأبطال الجدد لتقديم جزئين أكثر نجاحًا.



