تعرف على أسعار التكييفات بعد الخصم داخل مبادرة ميغلاش عليك.. صور

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخبارى، أسعار التكييفات بعد الخصم داخل مبادرة ميغلاش عليك التي انطلقت اليوم الأحد.





وأتت الأسعار للتكييفات كالتالي:





تكييف ٣ حصان بارد / ساخن بسعر ١٣,٦١٥ ألف جنيه بدلا من ١٥,١٢٠ ألف جنيه.





تكييف ٣ حصان بارد بلازما بسعر ١٣,١٢١ ألف جنيه بدلا من ١٤,٥٧٩ ألف جنيه.





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تكييف ٢.٢٥ حصان موفر للطاقة بسعر ١٣,٧٧٩ ألف جنيه بدلا من ١٥,٣١١ ألف جنيه.





تكييف ٢,٢٥ حصان بارد بلازما بسعر ١٠,١٥٦ آلاف جنيه بلاد من ١١,٢٨٥ ألف جنيه.





تكييف ١,٥ حصان بارد بلازما بسعر ٧,٧٩٥ آلاف جنيه بدلا من ٨,٦٦٢ آلاف جنيه.





تكييف ١,٥ حصان بارد ساخن بسعر ٨,٢٣٥ آلاف بدلا من ٩,١٥٠ جنيه.



