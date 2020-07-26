تعرف على أسعار التكييفات بعد الخصم داخل مبادرة ميغلاش عليك.. صور

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخبارى، أسعار التكييفات بعد الخصم داخل مبادرة ميغلاش عليك التي انطلقت اليوم الأحد.
وأتت الأسعار للتكييفات كالتالي:
تكييف ٣ حصان بارد / ساخن بسعر ١٣,٦١٥ ألف جنيه بدلا من ١٥,١٢٠ ألف جنيه.
تكييف ٣ حصان بارد بلازما بسعر ١٣,١٢١ ألف جنيه بدلا من ١٤,٥٧٩ ألف جنيه.
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تكييف ٢.٢٥ حصان موفر للطاقة بسعر ١٣,٧٧٩ ألف جنيه بدلا من ١٥,٣١١ ألف جنيه.
تكييف ٢,٢٥ حصان بارد بلازما بسعر ١٠,١٥٦ آلاف جنيه بلاد من ١١,٢٨٥ ألف جنيه.
تكييف ١,٥ حصان بارد بلازما بسعر ٧,٧٩٥ آلاف جنيه بدلا من ٨,٦٦٢ آلاف جنيه.
تكييف ١,٥ حصان بارد ساخن بسعر ٨,٢٣٥ آلاف بدلا من ٩,١٥٠ جنيه.
ودشنت مبادرة ميغلاش عليك التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الأحد، لــــ تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي الخط الساخن 15255 للرد على استفسارات الجمهور من المستهلكين والتجارة بشأن المبادرة.
كما انطلق الموقع الإلكتروني لمبادرة "مايغلاش عليك" لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي، والذي يحتوي على السلع المشاركة في المبادرة ونسب الخصم عليها والأسعار قبل وبعد الخصم والشركات البائعة، ومواصفات السلعة إن وجدت.
ويمكنك الدخول على الموقع الإلكتروني لمبادرة تحفيز الاستهلاك على العنوان WWW.MOBADRA.GOV.EG زالذي يعرض السلع والمنتجات التي تتضمنها المبادرة بنسب خصم 20% كما يمكن التواصل مع خدمة الكول سنتر للمبادرة على رقم 15255 لمعرفة أي تفاصيل عن المبادرة.