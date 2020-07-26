بـ البريد السريع.. وزيرة الهجرة: لهذه الأسباب أطلقنا آلية جديدة لانتخابات مجلس الشيوخ

قالت السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الدولة المصرية قد أعلنت من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن عملية الانتخابات بمجلس الشيوخ بشأن المصريين بالخارج ستكون عبر آلية جديدة وهو البريد السريع.





وأوضحت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية mbc مصر 2، أن هذه الآلية الجديدة تم بالتنسيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارتى الهجرة والخارجية.





وأشارت إلى أن الهدف الأساسى من تطبيق آلية البريد السريع فى انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين بالخارج لمنع التجمعات أمام السفارات فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.





ولفتت إلى أن تطبيق آلية البريد بانتخابات مجلس الشيوخ جاء أيضأ تلبية للمصريين بالخارج باستبدال البريد بدلا من التوجه لمقرات الدبلوماسية المصرية بالخارج.





وتابعت أن باب التسجيل لانتخابات المصريين بالخارج الخاصة ب مجلس الشيوخ بدأ أمس السبت على أن يتم إغلاقه 31 يوليو من الشهر الجارى.