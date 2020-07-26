انتخابات مجلس الشيوخ.. تعرف على موعد وضوابط التنازل بين المرشحين

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات ، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، اليوم الأحد، القائمة النهائية لمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ، بعد انتهاء محكمة القضاء الإداري من نظر طعون المرشحين المستبعدين.





وتشهد القائمة النهائية إضافة أو حذف مرشحين طبقا لأحكام محكمة القضاء الإداري، ثم تدخل بعدها مرحلة الدعايا الانتخابية والتنازل.









وينظم قانون مجلس الشيوخ إجراءات التنازل بين المرشحين، حيث إنه بدءًا من يوم الثلاثاء 28 يوليو الجاري، يبدأ فتح باب التنازل، والذي تنظمه المادة 21 من القانون، والتي تنص على أن:









لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأى وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدائرة المحكمة الابتدائية المختصة، قبل يوم الانتخاب، ويثبت التنازل أمام اسمه فى كشف المترشحين فى الدائرة إذا كان قد قُيد فى هذا الكشف.









ويجوز التعديل فى مرشحى القائمة أو التنازل عن الترشح فيها، بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة قبل يوم الانتخاب.









وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردى أو التعديل والتنازل فى القوائم، وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب ويُعلَن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.









وذلك كله وفقًا للضوابط الإجرائية والزمنية التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.