لإساءته للإسلام.. 20 سبتمبر الحكم في دعوى حجب موقع «يوتيوب» عن العمل داخل مصر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ، حجز دعوى حجب ووقف موقع "يوتيوب" عن العمل داخل مصر، لحين حذف "الفيلم المسيئ للرسول ، للنطق بالحكم لجلسة ٢٠ سبتمبر المقبل .





وأكدت الدعوى ، التى تمت إحالتها فبراير الماضي للدائرة الثانية للإختصاص ، أنه "لا بد من حجب جميع المواقع التي تعرض فيديوهات مسيئة للرسول والدين الإسلامي، تجنبًا لحدوث فتن طائفية ".





كانت دائرة الاستثمار بالقضاء الإداري قضت في وقت سابق، بغلق اليوتيوب لمدة شهر، لعرضه مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم ، وأقام الجهاز القومي للاتصالات طعنًا على هذا الحكم.