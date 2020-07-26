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أخبار العالم

ملكة إيران السابقة تطلق دعوة غريبة لإنقاذ شعبها

الأحد 26/يوليه/2020 - 02:25 م
فرح بهلوي
فرح بهلوي
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محمد علي
قالت الملكة الإيرانية السابقة فرح بهلوي في بيان صدر من خلالها بمناسبة الذكرى الأربعين لوفاة زوجها الشاه، إن إيران تحولت إلى دولة "فقيرة ومحتاجة وجائعة" بعد أربعين سنة من "سوء السلوك وسوء الإدارة والفساد" من قبل نظام الحكم الحالي، وفقا لموقع لراديو فاردا.

توفي آخر ملوك إيران، محمد رضا شاه بهلوي في عام 1980 بعد أن أطاح به الثوار في عام 1979.

كان الشاه يعاني من مرض السرطان، ودفن في القاهرة بعد أن استضافة الرئيس الراحل أنور السادات في العاصمة القاهرة.

وقالت الملكة السابقة، إن النظام الحالي أعطى الشعب الإيراني فساد وسياسات لا مثيل لها أدت إلى عقوبات  خارجية، ونقص في الوظائف، وفقر وجوع.

أضافت الملكة أيضا في بيانها أن معظم طبقات المجتمع والعمال خاصة يواجهون صعوبات كبيرة، وأصبح جواز السفر الإيراني والعملة الوطنية لا قيمة لهما في العالم، ويقوم النظام الحالي بقمع جميع أنواع الاحتجاجات بعنف.

ودعت فرح بهلوي لإنقاذ إيران وإعادة بناء البلاد، واعتبرت أن هذا واجب الشباب، مذكرة الايرانيين بقوتهم وأنهم كانوا ينهضون دائمًا "لإنقاذ" البلاد من الأخطار.

ومع ذلك، تصر الملكة السابقة في بيانها على أن التغيير يجب ألا يأتي إلا بجهود الإيرانيين "دون تدخل من الأجانب". وتقول إن ابنها رضا بهلوي، آخر وريث عرش إيران، يشاطرها وجهة نظرها.
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