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محافظات

عقار الزمالك المائل.. محافظ القاهرة يتفقد الموقع ويشكل لجنة هندسية للمعاينة

الأحد 26/يوليه/2020 - 03:16 م
محافغظ القاهرة يتفقد
محافغظ القاهرة يتفقد عقار الزمالك المائل
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عبدالعزيز جمال
تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة منذ قليل، الميل الحادث بالعقار رقم ١٧ شارع البرازيل بالزمالك حيث تم إخلاء العقار بالكامل من السكان حرصًا على سلامتهم.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية على الفور لمعاينة العقار وبيان مدى تأثره بالهبوط الأرضى.

ويتكون العقار من جزئين الأول يطل على 17 شارع البرازيل ومكون من 12 دورا وبه 37 وحدة سكنية منها 16 آهلة بالسكان و21 وحدة سكنية مغلقة، والجزء الثانى يطل على شارع عزيز أباظة ومكون من 11 دورا وبه 33 وحدة سكنية منها 28 آهلة بالسكان، و5 وحدات سكنية مغلقة.

وتبين من المعاينة المبدئية وجود تلفيات وشروخ عرضية وهبوط أرضي بجراج العقار 17 شارع البرازيل وهبوط بمدخل سفارة البحرين المجاور للعقار المذكور وهبوط بجوار مدخل وباب سفارة البحرين من شارع البرازيل.
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