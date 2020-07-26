سوبر هاتريك.. سيناريو جنوني يقود محمد صلاح إلى التتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي





ويحل فريق ليفربول ضيفا على نيوكاسل، اليوم، الأحد، في تمام الخامسة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.





مباراة اليوم ستكون تحصيلا حاصلا بالنسبة لفريق ليفربول، الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي رسميا قبل 7 جولات من انتهاء المسابقة، ليصبح أسرع فريق يحقق اللقب.





ويحتاج محمد صلاح إلى سيناريو مجنون في هذه الجولة لكي يتوج هدافا للدوري الإنجليزي، حيث يحتاج إلى تسجيل 4 أهداف " سوبر هاتريك" أمام نيوكاسل، مع عدم تسجيل جيمي فاردي متصدر الترتيب أي هدف أمام مانشستر يونايتد في لقاء اليوم، و عدم تسجيل داني إنجز مهاجم ساوثهامبتون أكثر من هدفين، وبير أوبامينج أكثر من ثلاثة أهداف.





في حال تحقق هذا السيناريو الصعب للغاية سيتوج محمد صلاح هدافا للدوري الإنجليزي بالتساوي مع جمي فاردي لاعب ليستر سيتي، وربما يتقاسم معهم أوباميانج أو داني إنجز الجائزة.





السوبر هاتريك الوحيد الذي سجله محمد صلاح منذ انضمامه إلى ليفربول كان في شباك واتفورد موسم 2018.





ويحتل محمد صلاح المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفا، خلف أوباميانج لاعب آرسنال صاحب المركز الثالث بـ 20 هدفا، وداني إنجر لاعب ساوثهامبتون صاحب المركز الثاني بـ 21 هدفا وجيمي فاردي متصدر الترتيب بـ 23 هدفا.













رغم تعقد آمال النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، في المنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي " بريميرليج " هذا الموسم، إلا أن كرة القدم لا تعرف المستحيل.