طارق يحيى يسجل حضوره في الجمعية العمومية بنادي الزمالك

وتوافد الأعضاء بشكل كبير للمشاركة في الجمعية العمومية والتي تستمر من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء اليوم وغدا على الرغم من حرارة الجو وذلك تأكيدا لدعمهم للنادي و مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور.





وكان مجلس إدارة النادي أعلن عن الإجراءات المخصصة للجمعية العمومية للنادي حيث تقرر أن يكون دخول الأعضاء من ثلاث أبواب بعد الحصول على مواقفه من وزير الشباب والرياضة من باب جامعة الدول العربية و باب حمام السباحة المواجه لوزارة الشباب وباب النادي المواجه لنادي الترسانة وذلك لتفادي التكدس والتزاحم على الأبواب.





وقام المجلس بطباعة الميزانية العمومية و أسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها على جانبي أبواب النادي الثلاثة.