AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

احذر.. 3 مخاطر بانتظارك عند الإفراط في تناول اللحوم بعيد الأضحى ..فيديو

الأحد 26/يوليه/2020 - 05:41 م
اللحوم الحمراء
اللحوم الحمراء
Advertisements
شيرين عادل
قال الدكتور بهاء ناجى، استشاري التغذية العلاجية، إنه ينصح بعدم الإكثار من تناول الأكلات الدسمة قبل استقبال عيد الأضحى المبارك بـ 4 أيام، والاعتماد على الخضراوات والفواكه. 

وكشف استشارى التغذية العلاجية، في مداخلة هاتفية عبر خاصية "سكايب" ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على فضائية "dmc"، أن هناك 3 مخاطر تواجه الشخص بسبب تناوله اللحوم بكثرة أثناء فترة عيد الأضحى المبارك، وهي "زيادة الكوليسترول، والنقرس، والأملاح". 

وأشار إلى أنه لتجنب زيادة الدهون عند تناول اللحوم لابد من الاعتماد على الخضراوات والفواكه، والسلطة الخضراء لاحتوائها على ألياف تمتص الدهون في اللحوم. 

ونصح الدكتور بهاء ناجى باستبدال الملح فى السلطة الخضراء بالخل والتوابل والالتزام بتناول الفواكه؛ لاحتوائها على نسبة كبيرة من البوتاسيوم والذى يعادل الموالح الناتجة من تناول اللحوم فى فترة العيد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طبيب تغذية: تناول القهوة 4 مرات يوميا مفيد لمريض كورونا

طبيب تغذية: الإفراط في تناول الحقن والأقراص الخاصة بتقوية المناعة تسبب التسمم.. فيديو

بكمية لا تزيد على 150 جراما في اليوم.. استشاري تغذية علاجية: البتلو أفضل أنواع اللحوم لمرضى القلب

ترشيحاتنا

أسرع هدف في الدوري.. نيوكاسل يتقدم على ليفربول في 20 ثانية

في 20 دقيقة.. طريقة عمل بطاطس مشوية بالليمون

سبتمبر المقبل.. الصحة تعلن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بفيروس كورونا.. فيديو

21 دواءً تساعد على توقف تكاثر فيروس كورونا

سوبر هاتريك.. سيناريو جنوني يقود محمد صلاح إلى التتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي

انتحار طفل شنقًا داخل منزله فى أبوتشت بقنا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض مخطط بأسود.. مريهان حسين تفاجئ الجمهور بإطلالة جريئة.. شاهد

في انتظار النتيجة .. بدء تجارب المرحلة الثالثة على لقاح مودرنا لعلاج كورونا

بملابس كاجوال.. هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور لها