احذر.. 3 مخاطر بانتظارك عند الإفراط في تناول اللحوم بعيد الأضحى ..فيديو

قال الدكتور بهاء ناجى، استشاري التغذية العلاجية، إنه ينصح بعدم الإكثار من تناول الأكلات الدسمة قبل استقبال عيد الأضحى المبارك بـ 4 أيام، والاعتماد على الخضراوات والفواكه.





وكشف استشارى التغذية العلاجية، في مداخلة هاتفية عبر خاصية "سكايب" ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على فضائية "dmc"، أن هناك 3 مخاطر تواجه الشخص بسبب تناوله اللحوم بكثرة أثناء فترة عيد الأضحى المبارك، وهي "زيادة الكوليسترول، والنقرس، والأملاح".





وأشار إلى أنه لتجنب زيادة الدهون عند تناول اللحوم لابد من الاعتماد على الخضراوات والفواكه، والسلطة الخضراء لاحتوائها على ألياف تمتص الدهون في اللحوم.





ونصح الدكتور بهاء ناجى باستبدال الملح فى السلطة الخضراء بالخل والتوابل والالتزام بتناول الفواكه؛ لاحتوائها على نسبة كبيرة من البوتاسيوم والذى يعادل الموالح الناتجة من تناول اللحوم فى فترة العيد.