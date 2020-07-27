لأول مرة.. مرسيدس S-Class تحصل على وسائد هوائية للركاب الخلفيين

نشرت شركة مرسيدس للسيارات الألمانية الفاخرة عن صورة تشويقية تكشف عن تقنية أمان جديدة في السيارة 2021 S-Class القادمة ، مع اقتراب موعد تدشينها في 2 سبتمر القادم .

وأضافت شركة مرسيدس ان هذه الاضافة لحماية الركاب الخلفيين في حوادث الاصطدام الأمامية ، دون الإفصاح عن التفاصيل حول التقنية الجديدة ، فهى ما زالت مجهولة .

وأكدت مرسيدس أنها ستنشر المزيد من الحلقات التي تأتي تحت عنوان "Meet the S-Class DIGITAL"، وذلك استعدادًا للكشف عن S-Class 2021 ، مؤكدة انها ستكون أول سيارة مزودة بوسائد هوائية مصممة لحماية ركاب المقعد الخلفي من الصدمات الأمامية

وفي بيان صحفي نشرته شركة مرسيدس أكدت من خلاله : "إنه مفهوم مختلف تمامًا عن مفهوم الوسائد الهوائية الأمامية"، مشيرةً إلى أن الوسائد الهوائية يجب أن تتكيف مع مقاعد الأطفال. لكن هذه الميزة الجديدة لن تكون الوحيدة في الجيل الجديد من سيارة السيدان الفاخرة.