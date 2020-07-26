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رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.. محمد صلاح خامسًا

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:43 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
توج جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي رسميًا بجائزة الحذاء الذهبي كهداف بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، متفوقًا على الجابوني أوباميانج مهاجم ارسنال وداني إنجز مهاجم ساوثهمبتون، بتسجيله 23 هدفًا.

فاردي تسلم جائزة الحذاء الذهبي للمرة الأولى في تاريخه، مزيحًا المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول من عرشه الذي تربع عليه طيلة الموسمين الماضيين، حيث احتل الفرعون المصري المركز الخامس برصيد 19 هدفًا.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

1- جيمي فاردي، ليستر سيتي، 23 هدفًا.

2- بيير إيميريك أوباميانج، آرسنال، 22 هدفًا.

3- داني إنجز، ساوثهامبتون، 22 هدفًا.

4- رحيم ستيرلينج، مانشستر سيتي، 20 هدفًا.

5- محمد صلاح، ليفربول، 19 هدفًا.

6- ساديو ماني، ليفربول، 18 هدفًا.

7- هاري كين، توتنهام، 17 هدفًا.

8- ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد، 17 هدفًا.

9- راؤول خيمينيز، وولفرهامبتون، 17 هدفًا.

10 - أنطوني مارسيال، مانشستر يونايتد، 17 هدفًا.


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