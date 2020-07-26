الجزائر تمدد الحجر الصحي الجزئي لمدة 15 يوما





قررت الحكومة الجزائرية، مساء اليوم الأحد، تمديد الحجر الصحي المفروض على جميع أنحاء البلاد بشكل جزئي لمدة 15 يومًا، وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا.





ومنذ قليل، أعلنت الحكومة غلق جميع مداخل الجزائر العاصمة في إطار تطبيق الإجراءات الخاصة بمكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا.





وصباح اليوم، سجلت وزارة الصحة الجزائرية 593 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا.





وأوضحت لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا أن حصيلة الإصابات بالفيروس في الجزائر ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 593 حالة بينها 94 في العاصمة، مقابل 605 في إحصائية أمس السبت، لتصل إلى مستوى 26764 شخصا.



