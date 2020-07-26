حركة تنقلات الضباط بمديرية أمن بورسعيد.. رشوان للعلاقات وشطا للإعلام وصبح وكيل البحث والصياد مكتب الرئاسة

أعتمد اللواء ناصر حريز مساعد وزير الداخلية لامن محافظة بورسعيد حركة تنقلات الضباط الداخلية وفق توجيهات الوزارة بهدف ضخ قيادات جديدة وتصعيد قيادات شابة للوصول الى اعلى مستويات السيطرة الامنية و الاداء المتميز لتحقيق الامن و الامان للمواطنين

وتضمنت الحركة الابقاء على العقيد اسلام الصياد مدير لمكتب الرئاسة و تكليف العقيد محمد رشوان كمدير لادارة العلاقات العامة نقلا من مدير الاعلام خلفا للعقيد محمد خطاب وتكليف المقدم محمد شطا مدير ادارة الإعلام الذى كان يشغل منصب نائب مأمور قسم شرطة العرب

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وشملت الحركة تكليف العقيد محمد صبح وكيل لادارة البحث الجنائى و العقيد أحمد السنباطى رئيس فرع البحث بمدينة بورفؤاد و المقدم وائل فودة مفتش لادارة البحث الجنائى

وتولى المقدم عمرو الحسيني رئيس قسم المعلومات الجنائيه والمقدم احمد خيري رئيس مباحث تنفيذ الأحكام والمقدم محمود مصطفي رئيس مباحث مكتب المخدرات بمديرية أمن بورسعيد و المقدم محمد ماهر الإداره العامه للمخدرات بميناء بورسعيد والرائد احمد كيوان وكيل الأداره العامه للمخدرات فرع ميناء بورسعيد والنقيب محمد مكاوي وكيل لمكتب المخدراتو

وتضمنت الحركة تكليف الرائد احمد العيسوي برئاسة وحدة مباحث قسم شرطة العرب نقلا من رئاسة وحدة مباحث قسم شرطة بورفؤاد و التى وتولها بيدل المقدم محمد شتيلا رئيس وحدة المصنفات كما ابقت الحركة على المقدم محمد زكريا رئيس مباحث الجنوب والرائد احمد طايل رئيس مباحث الشرق و المقدم هيثم ماجد رئيس مباحث الزهور

وكلف الرائد مصطفي درويش برئاسة وحدة مباحث الضواحي خلفا للرائد الرائد احمد عبد الناصر الذى تولى رئيس مباحث المناخ كما تولى الرائد عصام طارق رئيس مباحث بورفؤاد ثان و الرائد عمرو الخولى رئيس مباحث شرق التفريعه.

وتولى الرائد علاء البرادعي رئيس وحدة مباحث المرورخلفا للمقدم حسن السخرى و الذى تولى وكيل مباحث مطار الغردقة وابقت الحركة على الرائد كريم حواس رئيس قسم مرور بورفؤاد

وكلف المقدم محمد بيومي مأمور قسم تاني بورفؤاد بينما تولى العقيد احمد التل مأمور قسم المناخ