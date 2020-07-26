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مرأة

أعراض تكشف تراكم السموم بجسمك

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:20 م
صدى البلد
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ريهام قدري
قد يؤدي تراكم السموم في الجسم إلى اصابتك بالتهابات شديدة في الجلد والعين والمعدة، والعديد من الامراض البيولوجية والعقم، لذلك عليك الحذر من مسببات الملوثات الغذائية والبيئية سريعة الانتشار وقدمت اخصائي التغذية سهام سوقية اعراض تراكم السموم بالجسم :
:
1. تغير لون البول الى الاصفر الداكن.
2.الامساك . 
3.الشعور بالتعب والارهاق
آلام في العضلات والمفاصل 
4.الارق في بعض الاحيان 
5. الصداع .
6.ظهور بقع ودمامل في الجلد

كيفيه التخلص من السموم:
-الاكثار من شرب الماء ما يقارب 8 اكواب يوميا 
- ممارسه الرياضه وخاصه المشي 
- الاكثار من تناول الخضراوات (البقدونس /الخس/الفجل/الكرفس)
- تناول معلقه من العسل صباحا
-تناول مغلي القرفه او اليانسون مساءا.
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