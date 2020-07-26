إنقاذ العمال من الحرق.. عمليات تبريد لـ مخزن وهنجر سيارات بعد إخماد النار

أجرت قوات الحماية المدنية بالجيزة عمليات التبريد لمخزن تغليف وهنجر لتجميع السيارات بعد نجاحها في السيطرة علي حريق هائل بداخلهما.









وتمكنت 30 سيارة اطفاء دفعت بها الادارة العامة للحماية المدنية وقوات اطفاء الجيزة لمحاصرة النيران التي امتدت علي مساحة الاف الامتار من المخزن ونجحت قوات الانقاذ البري في اخلاء العمال من الهنجر والمخزن واخلاء عدد من السيارات الزيرو قبل امتداد النيران اليها.

















والتهمت النيران عددا من ماكينات التغليف داخل المخزن.









تلقت غرفة النجدة بلاغا بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت في المنطقة الصناعية، وفور اخطار اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بانتقال قوات الدفاع المدني لفحص البلاغ واخماد الحريق.









ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة، بـ6 سيارات إطفاء لإخماد النيران.