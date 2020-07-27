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برلمان

عضو صحة النواب: مصر ستشهد طفرة فى إنتاج وتصدير لقاح كورونا خلال الفترة المقبلة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:00 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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حسن رضوان
قال محمد الشورى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الدولة قامت بجهود كبيرة من أجل التصدى لفيروس كورونا ومن أبرز هذه الجهود هى إنشاء شركة فاكسيرا وغيرها من بروتوكولات التعاون بينها وبين الدولة الصينية من أجل إنتاج عقار فعال للقضاء على فيروس كورونا.


واكد "الشورى" لـ"صدى البلد"، أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة فى الاقتصاد المصرى بسبب وجود مثل هذه الشركات وبروتوكولات التعاون من خلال إنتاج وتصدير كميات كبيرة خارج البلاد من لقاح كورونا بعد التأكد من فعاليته.

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن مصر كانت من ابرز الدولة التى قامت بإنتاج عقار فيروس سى وسيشهد التاريخ استمرار عطائها مرة اخرى فى القضاء على فيروس كورونا.

وترأست الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، اجتماعًا بمقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، لمتابعة جاهزية مصانع الشركة وكفاءة خطوط الإنتاج تمهيدًا لبدء تصنيع لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩" في حال ثبوت فعاليته بالتعاون مع الحكومة الصينية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس مدير المكتب الفني لوزير الصحة والسكان، والدكتورة هبة والي رئيس مجلس إدارة شركة "فاكسيرا"، والدكتور محمد العبادي رئيس مجلس إدراة شركة "فاكسيرا" الأسبق.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تابعت كفاءة البنية التحتية وكفاءة التجهيزات بمصانع الشركة للوقوف على كافة احتياجاتها وأي تحديات قد  تواجهها للعمل على حلها بشكل فوري، كما ناقشت الوزيرة عدد الجرعات المطلوب إنتاجها والسعة الانتاجية للقاح فيروس كورونا بعد الانتهاء من كافة التجارب وثبوت فعاليته، وذلك بما يكفي احتياجات مصر والتوسع أيضًا للتصدير للدول الأفريقية حيث سيتم اعتبار  مصر مركز تصنيع اللقاح في القارة الأفريقية.
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