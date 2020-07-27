عضو صحة النواب: مصر ستشهد طفرة فى إنتاج وتصدير لقاح كورونا خلال الفترة المقبلة

قال محمد الشورى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الدولة قامت بجهود كبيرة من أجل التصدى لفيروس كورونا ومن أبرز هذه الجهود هى إنشاء شركة فاكسيرا وغيرها من بروتوكولات التعاون بينها وبين الدولة الصينية من أجل إنتاج عقار فعال للقضاء على فيروس كورونا.









واكد "الشورى" لـ"صدى البلد"، أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة فى الاقتصاد المصرى بسبب وجود مثل هذه الشركات وبروتوكولات التعاون من خلال إنتاج وتصدير كميات كبيرة خارج البلاد من لقاح كورونا بعد التأكد من فعاليته.





وأشار عضو مجلس النواب، الى أن مصر كانت من ابرز الدولة التى قامت بإنتاج عقار فيروس سى وسيشهد التاريخ استمرار عطائها مرة اخرى فى القضاء على فيروس كورونا.



