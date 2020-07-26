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رياضة

أخبار الزمالك: الفوز على وادي دجلة بـ رباعية نظيفة.. أسامة فيصل.. ميلاد نجم جديد في القلعة البيضاء

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:01 م
أخبار الزمالك
أخبار الزمالك
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حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، اليوم الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك، وجاءت كالآتي:






انتهت أحداث مباراة الزمالك ومنافسه وادي دجلة، بفوز الأبيض برباعية نظيفة في اللقاء الودي المقام على ملعب بتروسبورت.




ظهر فاروق جعفر نجم الزمالك السابق عبر فضائية نادي الزمالك، قبل انطلاق مباراة الابيض ومنافسه وادي دجلة.




قدم المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الشكر على الحضور الراقي للأعضاء في حضور الجمعية العمومية العادية.




كشفت مصادر خاصة، عن تقدير إدارة قناة الأهلي لـ حسن شحاتة، المدير الفني للمنتخب الوطني السابق بشكل شخصي؛ باعتباره أحد أهم نجوم الكرة المصرية.




حضر طارق يحيى نجم الزمالك السابق، الجمعية العمومية الخاصة بنادى الزمالك، للتسجيل في التصويت على الميزانية والحساب الختامى، والتى تعقد على مدار يومى الأحد والأثنين.




اتفق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره بنادي طنطا على خوض مباراة ودية بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل ببرج العرب.




انتهت 90 دقيقة من مباراة الزمالك ومنافسه وادي دجلة، بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء الودي الذي أقيم على ملعب بتروسبورت.

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