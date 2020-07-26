بصورة سيلفي.. لقاء الخميسي تبرز أنوثتها بإطلالة ناعمة







شاركت الفنانة لقاء الخميسي، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة عبر خاصية "ستورى" على صفحتها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهرت لقاء الخميسي ترتدى توب كت أنيق يبرز جمالها، ولم تتكلف في اقتناء الاكسسورات واكتفت بسلاسل رقيقة وشنطة يد باللون الاسود المناسب لاطلالتها، واعتمدت على رفع شعرها بتسريحة الكحكة.



ووضعت لقاء الخميسي، لمسات هادئة من الميكب الملائم لبشرتها فوضعت أحمر شفاه باللون الاحمر مع القليل من التنت على وجنتيها.



يذكر أن لقاء الخميسي شاركت في الموسم الرمضاني الأخير بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.



"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرين.

