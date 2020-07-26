بعد ترأسه الحكومة التونسية.. عبير موسى تطالب المشيشي بإزاحة حركة النهضة

طالبت عبير موسى، رئيس حزب الدستوري الحر في تونس، رئيس الحكومة الجديدة، بتخليص البلاد من حركة النهضة الإخوانية.





وقالت عبير موسى، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تونسية، إن حزبها يبارك أن يكون المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي، ابن الدولة الوطنية، ويدعوه إلى أن يكون في مستوى المرحلة التاريخية ويزيح حركة النهضة.





ودعت السياسية التونسية، المشيشي بأن يكون فريقه الحكومي خاليا من حركة النهضة التي أحكمت مخالبها على البلاد.





وأشارت رئيس حزب الدستوري الحر في تونس، إلى أن الرئيس قيس سعيد رئيسا لكل التونسيين وتصديه لمخططات النهضة يستوجب التفاف كل القوى الوطنية حوله، وأن التاريخ لا يكتبه سوى المنتصرون.





وكلف الرئيس التونسي، قيس سعيد، وزير الداخلية هشام المشيشي، بتشكيل الحكومة الجديدة.



