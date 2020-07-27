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وزيرة الهجرة توضح خطوات تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الشيوخ.. فيديو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:04 ص
نبيلة مكرم، وزيرة
نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة
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اسراء صبري
قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنه يجب على المواطن المصري المقيم بالخارج أن يقوم بتسجيل البيانات الخاصة به على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، متابعه: التسجيل بسيط مجرد الأسم والعنوان والرقم القومي والمحافظة التابع لها، وذلك من أجل استخراج الرقم الكودي الخاص به.


وتابعت "مكرم"  خلال حوراها ببرنامج "الحياة اليوم"  المذاع على قناة "الحياة"، أن على كل المواطنين عدم تداول الرقم الكودي الخاص به مع أي أحد، وذلك لأن هذا الرقم هو الرقم الشخصي الذي سيقوم من خلاله بالتصويت في الانتخابات.

وواصلت قائلة: يوم 9 و10 أغسطس يقوم المواطن بإدخال الرقم الكودي الخاص به حتى يقوم باختيار المرشح، متابعه: الهيئة الوطنية للانتخابات بتعلن اليوم كافة أسماء المرشحين والسير الذاتيه الخاصة بهم من أجل التعرف على المرشحين في الخارج.

 أوضحت الوزيرة أن المواطن المصري سيقوم بإدخال الرقم الكودي الخاص به ومن ثم سيظهر له ورقتين أحدهما خاصة بالقوائم وأخرى بالمقاعد الفردية، ومن ثم يقوم المواطن بطباعتهم واختيار المرشحين، وبعدها يضعهم في ظرف أبيض، بالإضافة إلى صورة جواز السفر المصري، أو صورة بطاقته الرقم المصري، وصورة إقامته في الدولة، بالإضافة إلى الإقرار الخاص به من خلال موقع الهيئة.


وطالبت وزيرة الهجرة المصريين بسرعة تسليم تلك الأوراق، وذلك لأن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يوم 12 أغسطس لإستلام تلك الأوراق، ولفتت إلى أنه في حالة كون بطاقة الرقم القومي الخاصة به غير صالحة يمكنه أن يقوم بالترشيح بها، أما جواز السفر المصري يجب أن يكون صالح.
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