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خصم 10% على كل سلعة.. مساعد وزير المالية يوضح تفاصيل مبادرة "ما يغلاش عليك".. فيديو

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:55 م
محمد عبد الفتاح
محمد عبد الفتاح
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إبراهيم القادري
قال محمد عبد الفتاح  مساعد وزير المالية ، إن مبادرة "ما يغلاش عليك " من المبادرات التي تقوم بها الحكومة لتقليل الآثار السلبية الناتجة من فيروس كورونا .


وأضاف عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية في برنامج رأي عام المذاع علي قناة تن ، ان هذه التخفيضات علي السلع ممثلة في وزارة المالية لأول مرة تحدث وتقدم خصما لمتوسطي ومحدودي الدخل بالإضافة إلى خصم التجار والصناع .


وأوضح عبد الفتاح ، ان التخفيض يصل الي 10% علي كل سلعة يقوم المواطن بشرائها بحد أقصى 200 جنيه للفرد وهذا ليس دعما نقديا.


وتابع: المبادرة مدتها 3 شهور و لا يمكن للمواطن ان يستلم فلوس المبادرة نقدا أو يشتري بها زيت وسكر .


واستكمل : المبادرة لشراء السلع المعمرة .
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