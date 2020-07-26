خصم 10% على كل سلعة.. مساعد وزير المالية يوضح تفاصيل مبادرة "ما يغلاش عليك".. فيديو

قال محمد عبد الفتاح مساعد وزير المالية ، إن مبادرة "ما يغلاش عليك " من المبادرات التي تقوم بها الحكومة لتقليل الآثار السلبية الناتجة من فيروس كورونا .









وأضاف عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية في برنامج رأي عام المذاع علي قناة تن ، ان هذه التخفيضات علي السلع ممثلة في وزارة المالية لأول مرة تحدث و تقدم خصما لمتوسطي ومحدودي الدخل بالإضافة إلى خصم التجار والصناع .









وأوضح عبد الفتاح ، ان التخفيض يصل الي 10% علي كل سلعة يقوم المواطن بشرائها بحد أقصى 200 جنيه للفرد وهذا ليس دعما نقديا. أقصى









وتابع: المبادرة مدتها 3 شهور و لا يمكن للمواطن ان يستلم فلوس المبادرة نقدا أو يشتري بها زيت وسكر .







