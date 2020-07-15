مساعد وزير المالية: الاقتصاد المصرى قادر على الصمود والمرور من أزمة كورونا..فيديو

قال محمد عبد الفتاح ، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة ، إن معدل النمو بالنسبة للاقتصاد المصرى قادر على الصمود والمرور من هذه الازمة متفوقا على الكثير من اقتصادات العديد من الدول المتقدمة .





وأضاف محمد عبد الفتاح ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مع الإعلامية خلود زهران، ان هناك دول وصل اقتصادها بالسالب .





الى ان الاقتصاد المصرى كان يستهدف من هذه السنه معدل نمو يزيد عن 5.6%، لافتا الى انه على الرغم من جائحة كورونا المستجد، واذا قارنا اقتصادنا ببعض اقتصاديات الدول الاخرى فنحن بمركز متقدم جدًا . واشار





أن الرئيس والحكومة المصرية واعية وتقدم العديد من المبادرات للحفاظ على ثبات الاقتصاد المصرى حتى لا ينخفض كثيرا عن المعدل المتوقع لهذا العام . وتابع



