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مساعد وزير المالية: الاقتصاد المصرى قادر على الصمود والمرور من أزمة كورونا..فيديو

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:26 ص
الاقتصاد المصرى
الاقتصاد المصرى
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ريهام فيكتور
قال محمد عبد الفتاح ، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة ، إن معدل النمو بالنسبة للاقتصاد المصرى قادر على الصمود  والمرور من هذه الازمة متفوقا على الكثير من اقتصادات العديد من الدول المتقدمة .

وأضاف  محمد عبد الفتاح ،  عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مع الإعلامية خلود زهران،  ان هناك دول وصل اقتصادها بالسالب .

واشار الى ان الاقتصاد المصرى كان يستهدف من هذه السنه معدل نمو يزيد عن 5.6%، لافتا الى انه على الرغم من جائحة كورونا المستجد، واذا قارنا اقتصادنا ببعض اقتصاديات الدول الاخرى فنحن بمركز متقدم جدًا .

وتابع أن الرئيس والحكومة المصرية واعية وتقدم العديد من المبادرات للحفاظ على ثبات الاقتصاد المصرى حتى لا ينخفض كثيرا عن المعدل المتوقع لهذا العام .

واكد  اننا نستهدف الرجوع مرة اخرى لمعدلات النمو التى كنا نتوقعها فى حالة التخلص من الجائجة بشكل سريع .
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