بخصم 20%.. مساعد وزير المالية : إطلاق مبادرة "ما يغلاش عليك" الأحد المقبل.. فيديو

قال محمد عبد الفتاح مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة ، إن مبادرة تشجيع المنتج المحلي يستفيد منها المواطن والمنتج والمتاجر والمحلات، مؤكدا ان المواطن يستطيع ان يشتري مستلزماته بسعر بسيط .









وأضاف عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناة اون اى ، أن المبادرة تشجع المصانع علي أن تعود الى العمل بكامل طاقتها الانتاجية بالاضافة لخلق فرص عمل للشباب وهذه المبادرة تسمي "ما يغلاش عليك ".









، أن البطاقات التموينية يصل عددها 63.5 مليون بطاقة مسجلة، مؤكدا أنهم سيحصلون علي 200 جنيه لكل بطاقة . وأوضح عبدالفتاح إليأنهمجنيه









وتابع أن المنتج والبائع يقدمان خصما للمواطن يصل إلى 20% ويزيد وهذا لجميع الشرائح .







