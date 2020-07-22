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بخصم 20%.. مساعد وزير المالية : إطلاق مبادرة "ما يغلاش عليك" الأحد المقبل.. فيديو

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:56 م
محمد عبد الفتاح
محمد عبد الفتاح
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إبراهيم القادري
قال محمد عبد الفتاح مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة ، إن مبادرة تشجيع المنتج المحلي يستفيد منها المواطن والمنتج والمتاجر والمحلات، مؤكدا ان المواطن يستطيع ان يشتري مستلزماته بسعر بسيط .


وأضاف عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناة اون اى ، أن المبادرة تشجع المصانع علي أن تعود الى العمل بكامل طاقتها الانتاجية بالاضافة لخلق فرص عمل للشباب وهذه المبادرة تسمي "ما يغلاش عليك ".


وأوضح عبدالفتاح ، أن البطاقات التموينية يصل عددها إلي 63.5 مليون بطاقة مسجلة، مؤكدا أنهم سيحصلون علي 200 جنيه لكل بطاقة .


وتابع أن المنتج والبائع يقدمان خصما للمواطن يصل إلى 20% ويزيد وهذا لجميع الشرائح .


واستكمل أن مبادرة "ما يغلاش عليك " مستمرة لمدة 3 اشهر وستبدأ منذ يوم الأحد القادم، مؤكدا ان جميع السلع الخاصة بالمبادرة يوجد عليها استيكر باسم المبادرة .
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