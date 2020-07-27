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رياضة

ترتيب الدوري الإيطالي بعد تتويج يوفينتوس رسميا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:03 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
حسمت مباريات الجولة 36 للدوري الإيطالي بفوز يوفنتوس على سامبدوريا (2-0)، وتتويجه بطلًا لموسم 2019-2020 للمرة التاسعة على التوالي في تاريخه.

وشهدت الجولة فوز لاتسيو على هيلاس فيرونا بنتيجة (5-1)، وتغلب روما على فيورنتينا (2-1).

ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة 36
1-يوفنتوس 83 نقطة.

2- إنتر ميلان 76 نقطة.

3-أتلانتا 75 نقطة.

4-لاتسيو 75 نقطة.

5-روما 64 نقطة.

6-ميلان 60 نقطة.

7- نابولي 59 نقطة.

8-ساسولو 48 نقطة.

9-بارما 46 نقطة.

10-هيلاس فيرونا 46 نقطة.

11-بولونيا 46 نقطة.

12-فيورنتينا 43 نقطة.

13-كالياري 42 نقطة.

14-أودينيزي 42 نقطة.

15-سامبدوريا 41 نقطة.

16-تورينو 39 نقطة.

17-جنوى 36 نقطة.

18-ليتشي 32 نقطة.

19-بريشيا 24 نقطة.

20-سبال 20 نقطة.
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