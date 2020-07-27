ترتيب الدوري الإيطالي بعد تتويج يوفينتوس رسميا

حسمت مباريات الجولة 36 للدوري الإيطالي بفوز يوفنتوس على سامبدوريا (2-0)، وتتويجه بطلًا لموسم 2019-2020 للمرة التاسعة على التوالي في تاريخه.
وشهدت الجولة فوز لاتسيو على هيلاس فيرونا بنتيجة (5-1)، وتغلب روما على فيورنتينا (2-1).
ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة 36
1-يوفنتوس 83 نقطة.
2- إنتر ميلان 76 نقطة.
3-أتلانتا 75 نقطة.
4-لاتسيو 75 نقطة.
5-روما 64 نقطة.
6-ميلان 60 نقطة.
7- نابولي 59 نقطة.
8-ساسولو 48 نقطة.
9-بارما 46 نقطة.
10-هيلاس فيرونا 46 نقطة.
11-بولونيا 46 نقطة.
12-فيورنتينا 43 نقطة.
13-كالياري 42 نقطة.
14-أودينيزي 42 نقطة.
15-سامبدوريا 41 نقطة.
16-تورينو 39 نقطة.
17-جنوى 36 نقطة.
18-ليتشي 32 نقطة.
19-بريشيا 24 نقطة.
20-سبال 20 نقطة.