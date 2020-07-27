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محافظات

محافظ الغربية: فوز فريق شبرا نبات بدوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية

الإثنين 27/يوليه/2020 - 04:19 ص
محافظ الغربية :فوز
محافظ الغربية :فوز فريق "شبرا نبات" بدوري مراكز الشباب
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احمد علي
اعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن فوز فريق شبرا نبات لكرة القدم ببطولة دوري مراكز الشباب 2020 في نسختها السابعة علي مستوى الجمهورية بعد تغلبه علي فريق مركز شباب "كفر قشاش" ممثل محافظة البحيرة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على استاد المركز الأولمبي الرياضي بالمعادي.


أقيمت المباراة النهائية بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ولفيف القيادات ، في ضوء تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ومنها أعمال التعقيم والتطهير لكل المنشآت المستخدمة قبل وبعد وأثناء المبارة، الي جانب إجراء التحاليل الطبية الخاصة بفحص فيروس كورونا على جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية قبل المباراة. 

تعادل الفريقين بدون أهداف، خلال أحداث الشوط الأول، وفي الشوط الثاني، تقدم شبرا نبات بهدف في الدقيقة 80، سجله اللاعب مصطفى حامد، وفي الدقيقة الأخيرة، تعادل فريق كفر قشاش عبر اللاعب أيمن رشوان، ليفوز بطل الغربية بكأس البطولة بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

أدار اللقاء الحكم الدولي محمد عادل وعاونه سامي هليل وهاني عبد الفتاح وحكم رابع محمد علاء.

يذكر ، أن اللجنة المنظمة لدورى مراكز الشباب، سبق وأعلنت عن  رفع قيمة الجوائز المالية للمراكز الأولى فى الدورى بحصول صاحب المركز الأول على 150 ألف جنيه والمركز الثانى على 100 ألف جنيه والمركز الثالث 70 ألف جنيه والمركز الرابع 30 ألف جنيه .
محافظ الغربية: فوز فريق شبرا نبات بدوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية
محافظ الغربية: فوز فريق شبرا نبات بدوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية
محافظ الغربية: فوز فريق شبرا نبات بدوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية
محافظ الغربية: فوز فريق شبرا نبات بدوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية
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