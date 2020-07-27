محافظ الغربية: فوز فريق شبرا نبات بدوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية

اعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن فوز فريق شبرا نبات لكرة القدم ببطولة دوري مراكز الشباب 2020 في نسختها السابعة علي مستوى الجمهورية بعد تغلبه علي فريق مركز شباب "كفر قشاش" ممثل محافظة البحيرة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على استاد المركز الأولمبي الرياضي بالمعادي.
أقيمت المباراة النهائية بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ولفيف القيادات ، في ضوء تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ومنها أعمال التعقيم والتطهير لكل المنشآت المستخدمة قبل وبعد وأثناء المبارة، الي جانب إجراء التحاليل الطبية الخاصة بفحص فيروس كورونا على جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية قبل المباراة.
تعادل الفريقين بدون أهداف، خلال أحداث الشوط الأول، وفي الشوط الثاني، تقدم شبرا نبات بهدف في الدقيقة 80، سجله اللاعب مصطفى حامد، وفي الدقيقة الأخيرة، تعادل فريق كفر قشاش عبر اللاعب أيمن رشوان، ليفوز بطل الغربية بكأس البطولة بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.
أدار اللقاء الحكم الدولي محمد عادل وعاونه سامي هليل وهاني عبد الفتاح وحكم رابع محمد علاء.
يذكر ، أن اللجنة المنظمة لدورى مراكز الشباب، سبق وأعلنت عن رفع قيمة الجوائز المالية للمراكز الأولى فى الدورى بحصول صاحب المركز الأول على 150 ألف جنيه والمركز الثانى على 100 ألف جنيه والمركز الثالث 70 ألف جنيه والمركز الرابع 30 ألف جنيه .