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أخبار البلد

هديك نفس المرتب.. مصري يقدم عرضا مذهلا للشاب المعتدى عليه في الكويت

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:06 ص
مصري يقدم عرضا مذهلا
مصري يقدم عرضا مذهلا للشاب المعتدى عليه في الكويت
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عبد العزيز جمال
قدم أحد المصريين عرضا للشاب المصري وليد الذي تعرض للاعتداء من قبل أحد المواطنين الكويتيين أثناء تأدية عمله بالكويت.

وقال حسن أبو ذكرى عبر صفحته على فيسبوك:" الفيديو بتاع الموظف اللي بيتضرب في الكويت حسسني بعجز و رخص فظيع مش قادر ابطل تفكير في الراجل ده و ازاي قدر يسيطر علي اعصابه واحترامي له ولتفانيه لعمله يزيد.. ونفسي بجد ميتنازلش عن قضيته لصالح الكويتي ده بأي شكل و حتي لو اترحل مستعد اديله نفس مرتبه اللي بياخده هناك في مصر هنا اتمني يشوف الكلام ده و يوصله و يخلي الراجل الكويتي ال**** ده عبره لأي ولحد يفكر يغلط في واحد مصري مغترب جاي ياكل عيش".

وكانت أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه تم التواصل مع السفير هشام عسران قنصل عام مصر بالكويت، لمتابعة موقف الشاب المصري الذي تعرض للاعتداء من قبل أحد المواطنين أثناء تأدية عمله.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم على تقديرها لسرعة التحرك من قبل القنصلية العامة وكذلك من قبل السلطات الكويتية التي لا تفرّق بين العاملين على أراضيها وتعامل المصريين معاملة الكويتيين.


وكشف القنصل العام أنه تم إلقاء القبض على المعتدي وتم تسجيل القضية جنحة ويتم متابعة القضية.

وأوضح القنصل أن الجهات المعنية بالكويت تواصلت مع الشاب المصري "وليد" الذي تم الاعتداء عليه، وكذلك أعلنت جمعية "صباح الأحمد" التابع لها المتجر تضامنها مع الشاب يتقدمهم رئيسها "ناصر ذعار العتيبي".


وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو تعرض مصري مقيم بدولة الكويت يعمل كاشير بجمعية "صباح الأحمد" لاعتداء بالضرب من قبل مواطن كويتي.
هديك نفس المرتب.. مصري يقدم عرضا مذهلا للشاب المعتدى عليه في الكويت
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