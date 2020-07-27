هديك نفس المرتب.. مصري يقدم عرضا مذهلا للشاب المعتدى عليه في الكويت

قدم أحد المصريين عرضا للشاب المصري وليد الذي تعرض للاعتداء من قبل أحد المواطنين الكويتيين أثناء تأدية عمله بالكويت.
وقال حسن أبو ذكرى عبر صفحته على فيسبوك:" الفيديو بتاع الموظف اللي بيتضرب في الكويت حسسني بعجز و رخص فظيع مش قادر ابطل تفكير في الراجل ده و ازاي قدر يسيطر علي اعصابه واحترامي له ولتفانيه لعمله يزيد.. ونفسي بجد ميتنازلش عن قضيته لصالح الكويتي ده بأي شكل و حتي لو اترحل مستعد اديله نفس مرتبه اللي بياخده هناك في مصر هنا اتمني يشوف الكلام ده و يوصله و يخلي الراجل الكويتي ال**** ده عبره لأي ولحد يفكر يغلط في واحد مصري مغترب جاي ياكل عيش".