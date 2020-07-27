مهرجان المسرح التجريبي يطلق مسابقته الثالثة لـ العروض الحية

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عن فتح باب التسابق أمام الفرق المسرحية المصرية الراغبة في تقديم عروضها ضمن ليالي المهرجان وعلي المسارح التي تخصصها إدارة المهرجان لهذا الغرض فقط ضمن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة، وذلك استثمارًا لمبادرة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، والتي تتضمن تقديم بعض العروض المسرحية من إنتاج قطاعات الوزارة ضمن الشروط الوقائية المقررة.





المسابقة الجديدة للعروض المسرحية المصرية الحية ستكون الثالثة ضمن مسابقات المهرجان فضلا عن المسابقتين "الأون لاين".





فرصة التسابق ستكون متاحة لكافة العروض المصرية التى لم تتقدم للمشاركة فى أى من دورات المهرجان السابقة. و لا تتأثر برغبة المشاركة فى مسابقة العروض المصورة ، و فى حال اختيار لجنتى المشاهدة للعرض سيكون على منتج العرض اختيار المشاركة فى أى من المسابقتين.





وتستقبل إدارة المهرجان عبر بريدها الإلكتروني ڤيديوهات العروض الراغبة فى المشاركة حتى 15 أغسطس و يتم الإعلان عن العروض المقبولة فى المسابقة يوم 20 أغسطس ، و في حالة قبول عروض من خارج القاهرة تتحمل جهات إنتاجها تكاليف النقل والإقامة والإعاشة للفرق دون أدني مسؤولية علي إدارة المهرجان.





وقال د. علاء عبد العزيز سليمان - رئيس المهرجان ، أن جوائز المسابقة الجديدة ستكون بنفس قيمة المسابقتين الدوليتين "الأونلاين": مسابقة المسرحيات المصورة قبل الجائحة و مسابقة مسرح الحظر ، على النحو التالى:

أولًا:- أفضل عرض مركز أول

جائزة مالية قدرها 75000 جنيه مصري، و الدرع الذهبي للمهرجان ، وشهادة المركز الأول

ثانيًا: أفضل عرض مركز ثاني

جائزة مالية قدرها 50000 جنيه مصري و الدرع الفضي للمهرجان وشهادة المركز الثاني

ويحق للجنة التحكيم منح شهادات تميز لعروض أخري، بحد أقصي ثلاثة عروض .

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