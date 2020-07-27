المشير حفتر يبحث الأوضاع في ليبيا مع رئيس جنوب أفريقيا





وقال الجيش الليبي ، إن الجانبان بحثوا في الاتصال التطورات على الساحة الليبية ، والتدخل التركي في ليبيا.





ومن ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي ، اللواء أحمد المسماري، إن قوات الجيش دعمت خطوط الدفاع غرب مدينة سرت بشكل جيد.





وأضاف "المسماري"، في تصريحات لقناة "العربية"، "أردوغان يحشد الأسلحة والمرتزقة كأمر واقع، وما زلنا نطالب القوى الليبية بحل سياسي يتفق عليه الجميع".





وصرح "المسماري"، لشبكة "سكاي نيوز"، بأن تركيا نقلت عتادًا عسكريًا لميليشياتها التي تحارب في صفوف حكومة الوفاق غير الشرعية عبر السفن التجارية.