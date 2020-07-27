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أخبار العالم

المشير حفتر يبحث الأوضاع في ليبيا مع رئيس جنوب أفريقيا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 02:33 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشف الجيش الوطني الليبي، اليوم الإثنين، عن تلقي قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر اتصالا هاتفيا من رئيس جنوب أفريقيا، ناقشا خلاله الأوضاع في ليبيا. 

وقال الجيش الليبي ، إن الجانبان بحثوا في الاتصال  التطورات على الساحة الليبية، والتدخل التركي في ليبيا. 

ومن ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن قوات الجيش دعمت خطوط الدفاع غرب مدينة سرت بشكل جيد. 

وأضاف "المسماري"، في تصريحات لقناة "العربية"، "أردوغان يحشد الأسلحة والمرتزقة كأمر واقع، وما زلنا نطالب القوى الليبية بحل سياسي يتفق عليه الجميع".

وصرح "المسماري"، لشبكة "سكاي نيوز"، بأن تركيا نقلت عتادًا عسكريًا لميليشياتها التي تحارب في صفوف حكومة الوفاق غير الشرعية عبر السفن التجارية. 
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