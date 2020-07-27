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فن

في عيد ميلاد أحمد الدمرداش.. تعرف على عائلته الفنية

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:31 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
يحتفل اليوم الفنان أحمد الدمرداش، بعيد ميلاده فهو من مواليد 27  يوليو 1975 حيث بدأ العمل الفني عام 2000، من عائلة فنية، حيث إن والده الفنان مصطفى الدمرداش ووالدته الفنانة سامية أمين وعمه الفنان والمخرج الراحل نور الدمرداش.

 بدأ العمل الفني سنة 1986م وهو طفل في مسلسل زهور من نور لكن بدايته الحقيقية كانت سنة 2000م في مسلسل حديقة الشر وحصل على شهرة بعد مشاركته في مسلسل عائلة الحاج متولي وتوالت أدواره بالمسلسلات حتى الآن.

من أهم أعمالة السبع بنات – غيبوبة – الحكر – الشركة – كيد النسا – حارة خمس نجوم – الجماعة – سي عمر وليلى أفندي – أيام الحب والشقاوة – العتبة الحمرا – بشرى سارة – نوسة وبسبوسة السماح – مسك الليل – الفاضي يعمل إيه – أزهار – العقاب – عيون تائهة.
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