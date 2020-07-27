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رياضة

من يخلف جيرارد بيكيه.. برشلونة يحدد احتياجاته للموسم المقبل

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:26 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
حدد برشلونة الصفقة الرئيسية لتدعيم صفوفه في الميركاتو، قبل بداية الموسم المقبل.

ويريد النادي الكتالوني التعاقد مع مدافع مانشستر سيتي إيريك جارسيا، حتى يكون خليفة بعيد المدى للمخضرم جيرارد بيكيه.

ويبدو برشلونة مستعدا لانتظار التعاقد مع جارسيا لشهر يناير المقبل، علما بأن النادي الإنجليزي يصر على رفض التخلي عنه.

ويرى مدرب السيتي بيب جوارديولا أن مواطنه جارسيا يشكل جزء مهما من خطط الفريق الموسم المقبل، حيث يعول عليه ليكون بديل جاهز في الخط الخلفي.

ويريد برشلونة ضم مدافع جديد، بالسبب الصعوبات البدنية الكبيرة التي يواجهها الفرنسي صامويل أومتيتي.

وحاول البرسا بالفعل تأمين مستقبل دفاعه الصيف الماضي، بضم الهولندي ماتيس دي ليخت من اياكس، لكن اللاعب فضل الانتقال ليوفنتوس في النهاية.
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