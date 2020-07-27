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ديني

عنصرية ضد العرب.. مرصد الأزهر يدين إحراق الصهاينة مسجدًا في الضفة الغربية

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:54 ص
إحراق الصهاينة مسجدًا
إحراق الصهاينة مسجدًا في الضفة الغربية
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محمد شحتة
أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بأشد العبارات قيام جماعة «تاج محير» المتطرفة، فجر اليوم، بإضرام النيران في مسجد «البر والإحسان» بمدينة «البيرة» وسط الضفة الغربية المحتلة، وخطِّ عبارات عنصرية ضد العرب والمسلمين على جدران المسجد.

ولفت المرصد إلى تكرار الاعتداءات السافرة من قِبَل المستوطنين المتطرفين على المساجد داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ حيث يُعدُّ هذا الاعتداء هو الثالث خلال هذا العام، والستِّين منذ عام 2009.

وأكد المرصد أن السياسة الصهيونية التي تغضُّ الطرف عن انتهاكات المستوطنين هي السبب الأبرز وراء تصاعد وتيرة تلك الاعتداءات، مطالبًا بضرورة وضع حدٍّ لعنف وإرهاب الصهاينة للشعب الفلسطيني بصفة عامة، ومقدساته على وجه خاص.
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