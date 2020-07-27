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حوادث

ضبط صاحب مخزن وبحوزته ١١ ألف لتر سولار بالقليوبية

الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:05 م
ألف لتر سولار
ألف لتر سولار
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط صاحب مخزن لحيازته كميات كبيرة من المواد البترولية " سولار".

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام (صاحب مخزن بدائرة مركز شرطة الخانكة) بتجميع كميات من المواد البترولية (سولار) داخل تنكات حديدية بالمخزن خاصته، حيث يتم تجميعه وتوفيره وتهريبه من محطات الوقود بغرض الإتجار بها فى السوق السوداء للإستفادة من فارق الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة .

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن المُشار إليه، وأمكن ضبط (11 ألف لتر سولار – ماكينة رفع) بدون فواتير أو مستندات تدل على شرعية حيازة صاحب المخزن لها .

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى والإستيلاء على السلع المدعمة بغرض بيعها بالسوق السوداء .

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