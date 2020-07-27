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أخبار العالم

روسيا.. إحباط هجوم إرهابي في موسكو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:28 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

أعلنت الشرطة الروسية، اليوم الأثنين، إحباط مخطط إرهابي في العاصمة موسكو، وإلقاء القبض على مسلحًا.

ومطلع الشهر الجاري، أعلنت هيئة الأمن الفدرالي الروسية اليوم الثلاثاء، عن توقيف مجموعة من المشبوهين كانوا يعملون على تجنيد منتسبين جدد لصفوف منظمة إرهابية في مدينة كالينينجراد شمال غربي روسيا.

وفي تصريح صحفي، قالت متحدثة باسم الهيئة إن عملية أمنية أجرتها مديرية الهيئة في كالينينغراد، بالتعاون مع حرس الحدود، أسفرت عن إنهاء الأنشطة الإجرامية لأربعة مواطنين من مواطني بلدان آسيا الوسطى، وهم أعضاء إحدى الخلايا السرية لمنظمة "كتيبة التوحيد والجهاد" الإرهابية الدولية المحظورة في روسيا.

وأوضحت أن الموقوفين كانوا يعملون على نشر أفكار المنظمة بين عمالة مهاجرة من دول آسيا الوسطى، وذلك من أجل تدبير نقلهم لاحقا إلى مناطق القتال.

وأضافت المتحدثة أن تفتيش الشقة التي أقام فيها الموقوفون أسفر عن ضبط أدبيات وأعلام ورموز تابعة للمنظمة المحظورة، وأن المحققين يعملون حاليا على تحديد هوية أعوان الموقوفين والكشف عن ملابسات أنشطتهم.

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