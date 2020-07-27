بـ 1050 جنيها.. بدء تحليل كورونا لراغبى السفر بالمنصورة

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحه بالدقهلية أنه لراغبي السفر للخارج إجراء تحليل pcr بمستشفى المنصورة العام الجديد "الدولى سابقا" ابتداء من صباح غد الثلاثاء تيسيرا على أبناء الدقهلية الراغبين فى السفر.





وأضاف وكيل الوزارة أن التحليل يتم لإعطاء شهادة للمواطن الراغب فى السفر لإثبات إيجابيته أو سلبيته لفيرورس كورونا وإعطاؤه شهادة معتمدة للسفر بالخارج لجميع الدول العربية والأجنبية برسم قدره مبلغ 1050 جنيها.



