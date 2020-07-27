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محافظات

بـ 1050 جنيها.. بدء تحليل كورونا لراغبى السفر بالمنصورة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:56 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحه بالدقهلية أنه لراغبي السفر للخارج إجراء تحليل pcr بمستشفى المنصورة العام الجديد "الدولى سابقا" ابتداء من صباح غد الثلاثاء تيسيرا على أبناء الدقهلية الراغبين فى السفر.

وأضاف وكيل الوزارة أن التحليل يتم لإعطاء شهادة للمواطن الراغب فى السفر لإثبات إيجابيته أو سلبيته لفيرورس كورونا وإعطاؤه شهادة معتمدة للسفر بالخارج لجميع الدول العربية والأجنبية برسم قدره مبلغ 1050 جنيها.

يذكر أن وكيل الوزارة قد أعلن اليوم عن تسجيل صفر استقبال حالات إصابات كورونا بمستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد من 10 أيام متتالية مضيفا أن إجمالي المحجوزين بالمستشفى حتى الآن 4 حالات فقط وهم يتلقون العلاج وبمشيئة الله سيقضون العيد مع ذويهم بعد تماثلهم للشفاء.
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