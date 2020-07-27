AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صفر إصابات جديدة.. الحجر الصحي بتمي الأمديد يتعافى تدريجيًا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:43 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تسجيل صفر حالات استقبال بمستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد ليصبح اجمالى المحجوزين بالمستشفى 4 حالات فقط. 

كما أعلن "مكي" عن استعداد المستشفى للعوده للعمل الطبيعى شأنها شأن أى مستشفى بالدقهلية تقدم الخدمة العلاجية بجانب وجود قسم عزل بها للعلاج من  كورونا، وذلك بعد إجازة العيد.

وواصل " مكى" الدعوات بأن يمن الله على جميع المرضى بالشفاء وكذلك الأطقم الطبية التي بذلت الغالي والنفيس، وأن يرحم الشهداء من الأطقم الطبية.

كما أعلن عن انخفاض نسب الاشغال بمستشفيات عزل الدقهلية لأقل من 20%.

فيما أشار وكيل صحة الدقهلية إلى أن ارتفاع نسبة المتعافين من كورونا الى 85% مما يؤكد على نجاح عزل الدقهلية في مواجهة كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحالة مطمئنة.. مدير مستشفى السنبلاوين العام يعلن إصابته بفيروس كورونا

بشري سارة.. تعافي 280 من أصل 480 مصاباً بكورونا في الدقهلية

صحة الدقهلية: خروج 30 حالة شفاء من مستشفى الحجر الصحي بتمي الأمديد

تعافى وخروج 30 حالة كورونا من مستشفى الحجر الصحي بالدقهلية

535 حالة شفاء بالدقهلية .. خروج 12 شخصا من مستشفى الحجر الصحى بتمى الأمديد بعد تعافيهم

خروج 14 شخصا من مستشفى الحجر الصحى بتمى الأمديد بعد تعافيهم

ترشيحاتنا

علي جمعة يوضح فضل صيام تسع ذي الحجة ويوم عرفة.. فيديو

بسبب مسلسل نيتفلكس.. موظفة ترفض تسجيل اسم طفل اختاره والده

بسيطة وأنيقة.. 15 صورة تكشف جمال سلاف فواخرجي في عيد ميلادها

ليس كما أشيع.. غادة عبد الرازق: اتجوزت 10 مرات بس

سقوط أمطار وارتفاع نسب الرطوبة والحرارة.. الأرصاد تكشف عن الطقس الأيام المقبلة

حدث ليلا.. عقار السندريلا يترنح.. بلاغ للنائب العام ضد فاروق جعفر وقناة الزمالك.. توتر جديد بين أمريكا والصين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوبل تقرر رفع أسعار كروس لاند opel crossland.. صور

بملابس صيفية .. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

بسيطة وأنيقة.. 15 صورة تكشف جمال سلاف فواخرجي في عيد ميلادها