صفر إصابات جديدة.. الحجر الصحي بتمي الأمديد يتعافى تدريجيًا

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تسجيل صفر حالات استقبال بمستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد ليصبح اجمالى المحجوزين بالمستشفى 4 حالات فقط.



كما أعلن "مكي" عن استعداد المستشفى للعوده للعمل الطبيعى شأنها شأن أى مستشفى بالدقهلية تقدم الخدمة العلاجية بجانب وجود قسم عزل بها للعلاج من



وواصل " مكى" الدعوات بأن يمن الله على جميع المرضى بالشفاء وكذلك الأطقم الطبية التي بذلت الغالي والنفيس، وأن يرحم الشهداء من الأطقم الطبية. كما أعلن "مكي" عن استعداد المستشفى للعوده للعمل الطبيعى شأنها شأن أى مستشفى بالدقهلية تقدم الخدمة العلاجية بجانب وجود قسم عزل بها للعلاج من كورونا ، وذلك بعد إجازة العيد.وواصل " مكى" الدعوات بأن يمن الله على جميع المرضى بالشفاء وكذلك الأطقم الطبية التي بذلت الغالي والنفيس، وأن يرحم الشهداء من الأطقم الطبية.



كما أعلن عن انخفاض نسب الاشغال بمستشفيات عزل الدقهلية لأقل من 20%.



فيما أشار وكيل صحة الدقهلية إلى أن ارتفاع نسبة المتعافين من كورونا الى 85% مما يؤكد على نجاح عزل الدقهلية في مواجهة كورونا.