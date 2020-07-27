وادي دجلة يحسم موقف رحيل بيكهام وعبدالعاطى للأهلى والزمالك فى الصيف

أكد محمد عبد الواحد، المدرب العام لوادي دجلة، اليوم الاثنين، أن المدير الفني اليوناني، بابا فاسيليو، راضٍ بشكل كبير عن مستوى اللاعبين، رغم الهزيمة الودية أمس أمام الزمالك بأربعة أهداف دون رد .





وكشف عبد الواحد في تصريحات إذاعية، موقف محمد عبد العاطي، لاعب وسط الفريق، من الانتقال للزمالك، قائلا: "كانت هناك مفاوضات منذ فترة، لكن توقفت لأسباب مادية.. ولا يوجد عرض رسمي حاليا".





وحول موقف قطبي الكرة المصرية من ضم أحمد رمضان "بيكهام"، قال: "لا يوجد أيضا عرض رسمي من الأهلي أو الزمالك، في الوقت الحالي".



وعن إمكانية استعارة محمد محمود من الأهلي، قال: "الموسم لم ينته، ومن المبكر الحديث عن احتياجات الفريق.. لكن قد يكون ذلك واردًا".