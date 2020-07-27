محافظ بورسعيد يبحث مع شركات البترول خطوات تحويل سيارات البنزين إلى غاز طبيعى

عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأثنين ، اجتماعا مع شركات البترول غاز تك وكار جاس ومصر للبترول و،ذلك لبحث الخطوات التنفيذية لتحويل السيارات التى تعمل بالبنزين إلى الغاز الطبيعى .





جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ، واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام المساعد ، ومسؤولى شركة غاز تك وكار جاس ومسئولي التموين والمرور .





وأكد محافظ بورسعيد أن خطة تحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعى بدلا من البنزين تأتى طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بعمل السيارات بالغاز الطبيعى ، فى إطار الارتقاء وتطوير خدمات تمويل السيارات المقدمة للمواطنين .





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وطالب المحافظ بتذويد الطاقة الاستيعابية للمحطات من الغاز الطبيعى ، وذلك لتناسب احتياجات المواطنين من تمويل السيارات ، ومنعا للتكدس والاذدحام الناتج فى محطات تمويل السيارات ، وايضا تزويد المحطات بأكبر عدد من طرمبات الغاز والتى تترواح ما بين ١٢:١٨ طرمبة وعمل خطة زمنية لتقسيم العمل على مرحلتين للانتهاء من تحويل السيارات من السولار للغاز الطبيعى .









وشدد محافظ بورسعيد على سرعة البدء فى تتفيذ قرار القيادة السياسية الخاص بتمويل السيارات بالغاز الطبيعى ، وذلك تماشيا مع خطط التطوير التى تتم فى مختلف المجالات وبما يحقق مصلحة المواطنين فى المقام الأول .