AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ بورسعيد يبحث مع شركات البترول خطوات تحويل سيارات البنزين إلى غاز طبيعى

الإثنين 27/يوليه/2020 - 04:34 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى

عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأثنين ، اجتماعا مع شركات البترول غاز تك وكار جاس ومصر للبترول و،ذلك لبحث الخطوات التنفيذية لتحويل السيارات التى تعمل بالبنزين إلى الغاز الطبيعى .


جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ، واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام المساعد ، ومسؤولى شركة غاز تك وكار جاس ومسئولي التموين والمرور .


وأكد محافظ بورسعيد أن خطة تحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعى بدلا من البنزين تأتى طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بعمل السيارات بالغاز الطبيعى ، فى إطار الارتقاء وتطوير خدمات تمويل السيارات المقدمة للمواطنين .


أقرأ مع الخبر..

حفل عشاء للاعبي المصري بمعسكرهم المغلق ببرج العرب

وطالب المحافظ بتذويد الطاقة الاستيعابية للمحطات من الغاز الطبيعى ، وذلك لتناسب احتياجات المواطنين من تمويل السيارات ، ومنعا للتكدس والاذدحام الناتج فى محطات تمويل السيارات ، وايضا تزويد المحطات بأكبر عدد من طرمبات الغاز والتى تترواح ما بين ١٢:١٨ طرمبة وعمل خطة زمنية لتقسيم العمل على مرحلتين للانتهاء من تحويل السيارات من السولار للغاز الطبيعى .


وشدد محافظ بورسعيد على سرعة البدء فى تتفيذ قرار القيادة السياسية الخاص بتمويل السيارات بالغاز الطبيعى ، وذلك تماشيا مع خطط التطوير التى تتم فى مختلف المجالات وبما يحقق مصلحة المواطنين فى المقام الأول .

محافظ بورسعيد يبحث مع شركات البترول خطوات تحويل سيارات البنزين إلى غاز طبيعى
محافظ بورسعيد يبحث مع شركات البترول خطوات تحويل سيارات البنزين إلى غاز طبيعى
محافظ بورسعيد يبحث مع شركات البترول خطوات تحويل سيارات البنزين إلى غاز طبيعى
محافظ بورسعيد يبحث مع شركات البترول خطوات تحويل سيارات البنزين إلى غاز طبيعى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بصورة البطاقة وخلال 4 ساعات فقط.. خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.. فيديو

المستندات والأوراق المطلوبة لتحويل السيارة من بنزين إلى غاز طبيعي

17 بالقاهرة.. تعرف على أماكن وعناوين محطات الغاز الطبيعي لشركة غازتك

وزير البترول: تكليف رئاسي بتقديم تيسيرات ومحفزات جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز

ننشر أسماء محافظات المرحلة الأولى بمشروع تحويل السيارات للغاز

إهتمام رئاسي بـ تحويل السيارات للعمل بالغاز.. البداية 42 ألفا واستهداف 50 ألف أخرى.. عدد المحطات يصل لـ 206 محطة و74 مركزا على مستوى الجمهورية حتى الآن

ترشيحاتنا

الزمالك يستغل أزمة الشناوي لحسم ضم 3 صفقات قوية من بيراميدز

الكنز المفقود .. 6 مواهب شابة تخطف أنظار كارتيرون فى الزمالك

كلوب: من سيصبح صديق صلاح الآن.. مو سيتأثر برحيل لوفرين

بعد تألقه بـ هاتريك أمام وادي دجلة.. أبرز المعلومات عن صاروخ الزمالك الجديد أسامة فيصل

وزير النقل يتفقد موقع عمارة الزمالك المائلة ..صور

بيان عاجل للجيش الإسرائيلي عن هجوم حزب الله

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ب 145 ألف جنيه.. أرخص سيارة كروس اوفر في مصر بعد آخر التخفيضات

قبل العيد .. أسهل طرق تنظيف البشرة في المنزل

أسعار سيارات أوبل opel اليوم في مصر.. صور