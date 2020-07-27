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رياضة

حفل عشاء للاعبي المصري بمعسكرهم المغلق ببرج العرب

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:44 ص
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
حرص الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة الكابتن طارق العشري والكابتن عبد الظاهر السقا على توجيه الدعوة للاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات لتناول وجبة العشاء بأحد مطاعم برج العرب.

جاءت الدعوة فى محاولة للترفيه على اللاعبين قليلًا في المعسكر المغلق المقام حاليًا ببرج العرب.

الطريف هو لقاء اللاعبين بزميليهم السابقين محمد شطة ومصطفى مارسيلو نجمي حرس الحدود اللذين تصادف وجودهما مع فريقها بنفس المكان.

هذا و تبادل الجميع ذكرياتهم ومواقفهم الطريفة التي جمعتهم ببعضهم البعض طوال فترة لعبهم للمصري.

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