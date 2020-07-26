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حوادث

ننشر أسماء ورموز مرشحى الشيوخ النهائية على مقاعد بورسعيد

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:13 م
اسماء ورموز مرشحى
اسماء ورموز مرشحى الشيوخ النهائية على مقعد بورسعيد الفردى
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كتب محمد الغزاوى
 أعلنت اللجنة العامة للانتخابات الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ المصرى 2020 على مقعد الفردى بمحافظة بورسعيد.

وجاءت الاسماء النهائية متضمنة 8 مرشحين بينهم 5 ينتمون لأحزاب و 3 اخرين مستقلين ليخوضوا الجولة على مقعد فردى .

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وشملت الاسماء النهائية حسب الكشوف بالترتيب عاطف علم الدين مستقبل وطن رمز الكتاب ومجدى محمد النقيب مستقل الاسد وسليمان عبد العزيز سليمان رمز السيف حزب المؤتمر و احمد على احمد عزام حزب الوفد الجديد رمز النخلة.

 

كما تضمنت أحمد محمد جوهر مستقل ساعة اليد و محمد متولى حسنين رمز الحصان حزب مصر المستقبل و عمرو عبد الحميد محمد مستقل السد العالى واخر المرشحين محمد السيد ابو العطا شلبى حماة وطن رمز التاج.

 

ليصبح التنافس على المقعد بين احزاب مستقبل وطن و الوفد الجديد و المؤتمر و مصر المستقبل و حماة وطن و3 مستقلين.

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