ننشر أسماء ورموز مرشحى الشيوخ النهائية على مقاعد بورسعيد

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ المصرى 2020 على مقعد الفردى بمحافظة بورسعيد.

وجاءت الاسماء النهائية متضمنة 8 مرشحين بينهم 5 ينتمون لأحزاب و 3 اخرين مستقلين ليخوضوا الجولة على مقعد فردى .



أقرأ مع الخبر ضبط سيارة نقل محملة بكمية كبيرة من السجائر ببورسعيد

وشملت الاسماء النهائية حسب الكشوف بالترتيب عاطف علم الدين مستقبل وطن رمز الكتاب ومجدى محمد النقيب مستقل الاسد وسليمان عبد العزيز سليمان رمز السيف حزب المؤتمر و احمد على احمد عزام حزب الوفد الجديد رمز النخلة.

كما تضمنت أحمد محمد جوهر مستقل ساعة اليد و محمد متولى حسنين رمز الحصان حزب مصر المستقبل و عمرو عبد الحميد محمد مستقل السد العالى واخر المرشحين محمد السيد ابو العطا شلبى حماة وطن رمز التاج.

ليصبح التنافس على المقعد بين احزاب مستقبل وطن و الوفد الجديد و المؤتمر و مصر المستقبل و حماة وطن و3 مستقلين.