AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تعرف على آخر استعدادات مديرية تموين الإسكندرية لاستقبال عيد الأضحى

الإثنين 27/يوليه/2020 - 05:25 م
مديرية التموبن والتجارة
مديرية التموبن والتجارة الداخلية بالإسكندرية
Advertisements
أحمد بسيوني

استعدت مديرية التموبن والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتم توفير جميع السلع الغذائية من خلال منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية بكميات من الأرز  والسمن والسكر والمكرونة وكميات كبيرة من الزيوت. 


كما تم طرح كميات كبيرة من لحوم الاصاحى المذبوحة والحية والدواجن وبأسعار تنافسية بنسبة تخفيصات 40٪ عن مثيلتها بالأسواق وبجودة عالية حيث يتم طرح 599 ذبيحة لحوم  سوداني طازجة مبردة بسعر 85 جنيه للكيلو و2500 ذبيحة لحوم ضأن سودانى مبرد بسعر 90 جنيه للكيلو و75 طن لحوم برازيلى مجمد بانواعها ( كتف - سن - رقبة - موزة) و50 طن لحوم ضان مجمدة (كتف - فخدة)، بالإضافة إلى طرح 299 رأس خراف حية.

اقرأ أيضا:

في مجال البحث العلمي والتدريب.. توقيع اتفاقية تعاون بين الأكاديمية العربية وشركة فاركو للأدوية

كما تتوافر بالمجمعات جميع انواع الخضار المجمد من الماركات المميزة بالاسواق وبالاضافة إلى أن صرف نقاط الخبز سيستمر الى نهاية الشهر،  كما تم مد مدة عمل المجمعات الاستهلاكية يوميا تسهيلا و تيسيرا على السادة المواطنين كما تقدم شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية خدمة توصيل الطلبات الى المنازل من خلال بعض الفروع.


وأعلنت المديرية عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، وغرف عمليات فرعية بكل ادارة تموينية لمتابعة الاستعدادات لعيد الأضحى. 


كما أكدت متابعة المخابز البلدية لاستمرار انتاج رغيف الخبز المدعم اثناء اجازة العيد و صرف المطاحن حصص الدقيق  لأيام العيد مقدما للمخابز لتوفير الخبز المدعم للمواطنين. 


وشدد سعدالله على تكثيف الحملات التموينية الرقابية على الأسواق و انشطة القطاع التموينى مثل مستودعات البوتاجاز و محطات تموين السيارات و توافر السولار و البنزين بأنواعه وكذلك اعلان الأسعار على السلع و المواد الغذائية بالاسواق والتأكد من مدد صلاحيتها. 


كما شدد على ضرورة متابعة الأسواق والانشطة التموينية المختلفة وتوافر جميع السلع للمواطنين والتحرك السريع نحو حل اى شكوى تواجه المواطنين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادا للعيد.. "الفلاحين" تضخ كميات كبيرة من اللحوم والدواجن بتخفيضات 25%

بإجراءات وقائية وخدمات وتوفير للسلع الأساسية.. سوهاج تستعد لعيد الأضحى

ننشر استعدادات وزارة التموين لـ عيد الأضحى.. توفير السلع واللحوم والخبز والبوتاجاز

ترشيحاتنا

جار يعتدى بالضرب على ممثلة شهيرة ويسبب لها قطعا فى ذراعها .. تفاصيل

أحمد شوبير يرد على مرتضى منصور بشأن مجاملة وائل جمعة

شاهد.. اللقطات الأولى للقصف الإسرائيلي على لبنان

رغم توقيعه لبيراميدز.. نجم الأهلي يطالب مجلس الخطيب بالعفو عن أحمد فتحي وعدم رحيله

حقيقة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 يوم 4 أغسطس

السجن 5 و7 سنوات للمتهمين بقتل نجل الإعلامية مروة ميمي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتغدى إيه النهاردة.. طريقة عمل مكرونة بالمشروم

أسعار سيارات شيفروليه chevrolet اليوم في مصر .. صور

ب 145 ألف جنيه.. أرخص سيارة كروس اوفر في مصر بعد آخر التخفيضات