تعرف على آخر استعدادات مديرية تموين الإسكندرية لاستقبال عيد الأضحى

استعدت مديرية التموبن والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتم توفير جميع السلع الغذائية من خلال منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية بكميات من الأرز والسمن والسكر والمكرونة وكميات كبيرة من الزيوت.



كما تم طرح كميات كبيرة من لحوم الاصاحى المذبوحة والحية والدواجن وبأسعار تنافسية بنسبة تخفيصات 40٪ عن مثيلتها بالأسواق وبجودة عالية حيث يتم طرح 599 ذبيحة لحوم سوداني طازجة مبردة بسعر 85 جنيه للكيلو و2500 ذبيحة لحوم ضأن سودانى مبرد بسعر 90 جنيه للكيلو و75 طن لحوم برازيلى مجمد بانواعها ( كتف - سن - رقبة - موزة) و50 طن لحوم ضان مجمدة (كتف - فخدة)، بالإضافة إلى طرح 299 رأس خراف حية.

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كما تتوافر بالمجمعات جميع انواع الخضار المجمد من الماركات المميزة بالاسواق وبالاضافة إلى أن صرف نقاط الخبز سيستمر الى نهاية الشهر، كما تم مد مدة عمل المجمعات الاستهلاكية يوميا تسهيلا و تيسيرا على السادة المواطنين كما تقدم شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية خدمة توصيل الطلبات الى المنازل من خلال بعض الفروع.





وأعلنت المديرية عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، وغرف عمليات فرعية بكل ادارة تموينية لمتابعة الاستعدادات لعيد الأضحى.



كما أكدت متابعة المخابز البلدية لاستمرار انتاج رغيف الخبز المدعم اثناء اجازة العيد و صرف المطاحن حصص الدقيق لأيام العيد مقدما للمخابز لتوفير الخبز المدعم للمواطنين.



وشدد سعدالله على تكثيف الحملات التموينية الرقابية على الأسواق و انشطة القطاع التموينى مثل مستودعات البوتاجاز و محطات تموين السيارات و توافر السولار و البنزين بأنواعه وكذلك اعلان الأسعار على السلع و المواد الغذائية بالاسواق والتأكد من مدد صلاحيتها.



كما شدد على ضرورة متابعة الأسواق والانشطة التموينية المختلفة وتوافر جميع السلع للمواطنين والتحرك السريع نحو حل اى شكوى تواجه المواطنين.