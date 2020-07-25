بعد فاجعة النخيل والصفا.. مواطنون في مياه شواطئ أبوقير والمحافظ: حساب عسير للمسئولين

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، مساء اليوم السبت جولة بشواطئ أبوقير، لفض تجمعات المواطنين التي كانت موجودة على الشاطئ، على الرغم من قرار إغلاق الشواطئ منذ 19 مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





خلال الجولة، انتقد المحافظ عدم وجود أي فرد من الأجهزة التنفيذية على الشاطئ، سواء من الأحياء أو من حرس الشاطئ، وتساءل قائلًا: "كيف لا يوجد أي شخص مسئول عن الشاطئ، أين الأجهزة التنفيذية.





وطالب الشريف بصرف جميع المواطنين المتواجدين على الشاطئ، واستدعاء مسئولي السياحة والمصايف وحي ثان المنتزه صباحا إلى مكتبه، قائلًا: "سيكون فيه حساب للسياحة والمصايف والحي، جميع المسئولين يكونوا متواجدين هنا بكرة الصبح إن شاء الله".













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ووجه رسالة إلى المواطنين "إنه رغم التنبيهات ورغم الإجراءات على مدار الأربع شهور الماضية إلا أن هناك حالة من عدم الوعي، الناس تنزل

البحر بدون غواصين ولا منقذين، ولا مسئولين".













وخلال الجولة، اكتشف المحافظ وجود بعض المقاهي المخالفة التي تقدم خدمات للمواطنين على الشاطئ، وتعمل بدون عقد أو رخصة، في ظل غياب تام من مسئولي حي ثان المنتزه.









تحدث الشريف مع عدد من الأهالي، ووعدهم بتطوير منطقة أبوقير لتعود من أهم الوجهات السياحية بالإسكندرية كما كانت.











