طلاب دبلومات فنية في الإسكندرية: امتحان اللغة العربية سهل ومباشر

أدى 26.360 طالب من طلبة الدبلومات الفنية (صناعي وتجاري وفندقي، وزراعي) بمحافظة الإسكندرية اليوم السبت امتحان اللغة العربية بـ 83 لجنة وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وأعرب الطلاب، في تصريحات صدى البلد من أمام اللجان، عن رضاهم عن الامتحان، مشيرين إلى أن الامتحان كان سهلًا ومباشرًا، وخرج أغلب الطلاب بعد منتصف الوقت.





وأكدوا ارتياحهم للإجراءات الاحترازية داخل اللجان، حيث تم تسليمهم كمامة قماشية، بالإضافة إلى أدوات التعقيم اللازمة.





اقرأ أيضا:





وقد رفعت محافظة الإسكندرية الاستعداد للامتحانات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة.



