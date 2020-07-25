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تعليم

طلاب دبلومات فنية في الإسكندرية: امتحان اللغة العربية سهل ومباشر

السبت 25/يوليه/2020 - 03:46 م
طلاب الدبلومات الفنية
طلاب الدبلومات الفنية
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أحمد بسيوني
أدى 26.360 طالب من طلبة الدبلومات الفنية (صناعي وتجاري وفندقي، وزراعي) بمحافظة الإسكندرية اليوم السبت امتحان اللغة العربية بـ 83 لجنة وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعرب الطلاب، في تصريحات صدى البلد من أمام اللجان، عن رضاهم عن الامتحان، مشيرين إلى أن الامتحان كان سهلًا ومباشرًا، وخرج أغلب الطلاب بعد منتصف الوقت.

وأكدوا ارتياحهم للإجراءات الاحترازية داخل اللجان، حيث تم تسليمهم كمامة قماشية، بالإضافة إلى أدوات التعقيم اللازمة.

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وقد رفعت محافظة الإسكندرية الاستعداد للامتحانات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة.

وتفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، بدء الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية للعام ٢٠١٩ / ٢٠٢٠، نظام الثلاث والخمس سنوات، وذلك بعدد من مدارس الثغر للاطمئنان على سير الامتحانات، واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان وعدم وجود أي عقبات تواجه سير الامتحانات.
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