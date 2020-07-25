بمشاركة فناني الإسكندرية.. المحافظة تحتفل بعيدها القومي ال٦٨بمعرض فني وثائقي

تحتفل محافظة الإسكندرية بعيدها القومي، يوم الأحد، الـ٦٨بمعرض فني وثائقي متميّز، يخرج إلى النور بعد أن عمل عليه طويلًا مجموعة كبيرة من أبناء الإسكندرية المُحبِّين.





وأشارت المحافظة في بيان الجمعة أن الإسكندرية كانت ومازالت وستظل الوِجهة الأولى لكل مثقفي وفناني مصر، وهي الآن سَبّاقة باستقبال الحدث الرسمي الجماهيري الأول بعد جائحة كورونا ، وسط كل الإجراءات والتدابير الاحترازية، بمتحف ا لفنون الجميلة بالإسكند رية. رية.





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يتضمن المعرض رسوم نادرة للرحّالة الأجانب الذين زاروا الإسكندرية قبل ٣٠٠ عام، وصور تُعرض للمرة الأولى لضرب الإسكندرية عام ١٨٨٢، صفحات من سجلات القومسيون البلدي ترجع لعام ١٨٩٠، وصور نادرة لتطوير كورنيش الإسكندرية في الثلاثينيات، وصُحف ودوريات اصلية توثق زيارات جمال عبد الناصر للإسكندرية في بداية الخمسينيات.





كما سيتم عرض لوحات للمرة الأولى لفنانين سكندريين (محمد ناجي - سيف وأدهم وانلي - چورچ صبّاغ - مارجريت نخلة - حامد عويس - مصطفى عبد المعطي - محمد حسن القباني - عزت إبراهيم)



